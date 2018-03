Bottas percute violemment le mur de pneus à Melbourne

Valtterri Bottas est sorti de manière assez impressionnante lors des qualifications du Grand Prix d'Australie. En tout début de Q3, le Finlandais a perdu l'arrière de sa Mercedes dans le deuxième secteur du circuit de Melbourne. Il n'a pas pu récupérer sa voiture et a heurté violemment le mur de pneus.



Les deux ailerons et tout le côté droit de la W09 de Bottas ont été sacrément endommagés. Le pilote s'est extrait de son baquet et a rapidement rassuré tout le monde sur son état de santé.