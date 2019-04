Bottas fait coup double en Azerbaïdjan, les Mercedes poursuivent leur domination

Mercedes a prolongé sa domination sur le championnat du monde de Formule 1 dimanche en Azerbaïdjan lors de la 4e manche de la saison. A Bakou, le poleman Valtteri Bottas a dominé les débats devant son équipier Lewis Hamilton, qui a échoué dans son sillage en fin de course. L’Allemand de Ferrari Sebastian Vettel a pris la 3e place devant Max Verstappen.

Parti 9e sur la grille, Charles Leclerc a choisi une stratégie différente que ses adversaires. Il a longtemps mené la course en tête avant de se faire revoir par les autres monoplaces. Il terminera finalement 5e mais avec le meilleur tour en piste. Perez, Sainz, Norris, Stroll et Raïkkonen complètent le top 10.

Vainqueur en Australie puis deuxième au Bahrain et en Chine, Valtteri Bottas s’empare de la tête du championnat du monde avec 87 points, grâce au tour les plus rapide signé en Australie. Lewis Hamilton est juste derrière lui avec 86 points. Un gouffre les sépare déjà de Sebastian Vettel (52 pts), Max Verstappen (51 pts) et Charles Leclerc (47 pts).

Le prochain rendez-vous est programmé le 12 mai en Espagne.