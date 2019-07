Valtteri Bottas - © ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Valtteri Bottas en pole pour 6 millièmes à Silverstone - F1 - GP de Grande-Bretagne - 13/07/2019 Valtteri Bottas a décroché la pole sur le circuit de Silverstone samedi lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche du championnat du monde de Formule 1. Grâce à un tour rapide en 1:25.093, le Finlandais de Mercedes a devancé de seulement 6 millièmes son coéquipier Lewis Hamilton. Troisième, Charles Leclerc a échoué à 79 millièmes. Max Verstappen et Pierre Gasly font 4e et 5e alors que Sebastian Vettel doit se contenter de la 6e place. Il s'agit de la 3e pole de la saison pour Bottas, déjà poleman en Chine et en Azerbaïdjan.