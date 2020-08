Bottas en pole, Hulkenberg parmi les coups de cœur, le pneus la clé du GP

À nouveau les Mercedes devant mais cette fois c’est Bottas qui devance, sur ses terres, son équipier Hamilton. Une belle manière de célébrer la prolongation de son contrat. Et un scénario d'office un peu différent du film de dimanche dernier.

En deuxième ligne, le revenant Nico Hulkenberg qui a une chance unique de signer son premier podium. Le fait de ne pas avoir pu prendre le départ dimanche dernier sera un petit désavantage pour l’allemand qui n’a plus couru depuis 8 mois.

À ses côtés la Red Bull de Verstappen, le seul qui semble capable de titiller un peu les Mercedes. Quelques rapides coup de cœur, Ricciardo 5ième avec la Renault, Gasly 7ième avec l’Alpha Tauri qui devance la Red Bull d’Albon (on a l'impression de revivre ce qu'il s'est passé l'an dernier mais dans le sens inverse avec cette fois le français dans le rôle du pilote en confiance) et enfin Grosjean pour la première fois en Q2.

Un mot sur Vettel, à nouveau éliminé en Q2. J'ai l'impression de le revoir en 2014 chez Red Bull face au jeune Ricciardo. Ici aussi, il a perdu ses repères par rapport au jeune Leclerc. Le ressort est brisé avec la Maison Ferrari, ça fait un peu mal de le voir ainsi. Les pneus, plus tendres ce week-end, seront l’élément clé du GP. On s’oriente vers 2 arrêts, ce qui d’habitude apporte un peu de piment supplémentaire.

Le dossier des écopes de freins Racing Point continue à faire des vagues dans le paddock. C’est souvent ainsi quand on veut ménager la chèvre et le choux. 5 écuries ont émis l’intention d’aller en appel, 4 à charge et une à décharge. Une question toute basique : comment une voiture déclarée illégale en Styrie peut subitement devenir légale à Silverstone...?

Ceux qui ont décidé d’aller en appel craignent surtout que ce verdict soit un précédent qui amène d’autres soucis par la suite.

RV 14h50 sur la Deux pour ce GP des 70 ans.