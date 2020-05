Bottas, Courtois et Aubameyang aussi au départ du GP de Monaco virtuel

F1 Esport virtual GP 1 - F1 Esports Virtual Dutch GP (3/8) - 04/05/2020 Pour compenser l'absence de Grand Prix, La F1 organise des courses virtuelles en mode 'gaming'. Les participants sont des pilotes actuels ou anciens ainsi que quelques people amateurs du genre. La course de ce week-end se déroule sur le tracé virtuel du Grand Prix du Brésil. Maxime Potar et Thibaut Rinchon vous accompagnent pour suivre cette course.