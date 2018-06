Bottas arrache la pole pour 19 millièmes en Autriche, Vandoorne s'élancera 15e

Comme prévu par Lewis Hamilton lui-même, la lutte pour la première place sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche de Formule 1 a été très disputée samedi après-midi sur le Red Bull Ring de Spielberg. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), auteur de la pole en 2017 (1:04.251), a réédité sa performance. Il a signé sa 6e pole en carrière avec un nouveau record en 1:03.130. Son équipier britannique Hamilton a échoué à 19/1000 en 2e position. La 2e ligne sera occupée par les Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel, 3e à 334/1000, et du Finlandais Kimi Räikkönen, 4e à 530/1000.

Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a été le dernier éliminé en Q1 avec le 16e temps. Son équipier espagnol Fernando Alonso sera juste devant lui en 14e position. Tous deux vont gagner une place puisque le Monégasque Charles Leclerc (Sauber-Ferrari), 13e, sera pénalisé de cinq places après avoir été contraint de changer sa boîte de vitesse après la troisième séance d'essais libres. Il s'élancera de la 18e position.

La 9e des 21 épreuves du Championnat du monde s'élancera dimanche à 15h10. Depuis le retour de l'Autriche au calendrier en 2014, Mercedes a remporté tous les Grands Prix (Nico Rosberg en 2014 et 2015, Hamilton en 2016 et Bottas en 2017). Les deux dernières années, les auteurs de la pole avaient gagné la course.

Hamilton compte 14 points d'avance sur Vettel au championnat.