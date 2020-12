Bilan F1 : Gasly, Perez, Russell et... la Formule 1, nos coups de cœur de l'année 2020

" On tire souvent facilement sur la Formule 1, en disant que ce n’est plus comme avant, que ce n’est pas passionnant, blablabla... Mais cette année a été assez amusante, avec des Grands Prix sympas, souligne Gaëtan Vigneron. Les débuts ont été hésitants en Australie, mais tout le monde a été assez surpris de ce qui arrivait. Je me rappelle, le mercredi, on se serrait encore la main dans le paddock, le jeudi, on se demandait tous ce qui se passait, et le vendredi, tout était fini ! Le samedi, tout le monde courait dans tous les sens à l’aéroport, craignant qu’on ferme les frontières... Tout s’est passé en l’espace de trois jours, c’était assez surréaliste. Après cela, calmement, ils ont reconstruit un calendrier, avec au final 17 courses dans 12 pays. Ils ont fait 80.000 tests Covid, et il y a eu moins de cent cas positifs, alors qu’ils ont trimballé ce grand cirque un peu partout. Sincèrement, chapeau, c’est une organisation incroyable. Pour ma part, où j’ai été le moins stressé et où j’ai eu le moins peur cette année, c’est quand j’étais sur les Grands Prix. Dans le paddock, j’étais en sécurité absolue. C’est le premier sport d’envergure internationale qui a redémarré, et ils ont mené la saison jusqu’au bout. Ce n’était pas garanti, il y a eu des moments de doute et de stress."

Désigner ses "coups de cœur" au terme d'une saison de Formule 1, c'est un exercice toujours très subjectif. Certains noms s'imposent pourtant, comme celui de Pierre Gasly , vainqueur d'un Grand Prix déjanté à Monza et auteur d'une saison irréprochable avec AlphaTauri, ou de Sergio Perez , brillant et régulier alors qu'il savait son avenir en F1 incertain. Le Mexicain a ponctué sa prestation par une victoire lors du Grand Prix de Sakhir alors qu'il s'était retrouvé bon dernier en début de course !

Les surprises Pierre Gasly à Monza et Sergio Perez à Sakhir

Sergio Perez - © BRYN LENNON - AFP

"Pierre Gasly et Sergio Perez, ce sont les deux nouveaux vainqueurs cette saison. Il y avait de l’émotion des deux côtés, c’était rafraîchissant... et mérité !, précise Gaëtan Vigneron. Pierre Gasly, il est passé par des galères invraisemblables, et ce gars a dû endurer des trucs incroyables. Il s’est accroché, il n’a renoncé à rien en restant très correct, alors qu’il aurait pu lâcher certaines bombes. Il ne l’a pas fait, tout en se défendant. Il a pris une étoffe incroyable, ce n’est plus le même pilote. C’est devenu un tout bon !"

"Sergio Perez, il a fait l’année de sa vie. Il termine à la quatrième place du Championnat du Monde en ayant loupé deux Grands Prix ! Il gagne à Sakhir, et il aurait pu monter sur le podium une ou deux fois de plus avec un peu de chance. C’est un mec au sommet de son art, il gère parfaitement ses pneumatiques, il est positif, facile à gérer… Si tu le prends dans ton équipe, tu es sûr qu’il va marquer des points et signer des podiums."

L'écurie Red Bull en semble également convaincue, puisque Christian Horner a choisi d'offrir un contrat à Sergio Perez pour épauler Max Verstappen en 2021, au grand dam d'Alex Albon.

Et puis, que dire de la prestation de George Russell lors de ce Grand Prix de Sakhir. Le jeune Britannique, qui remplaçait Lewis Hamilton, positif au Covid-19, dans la Mercedes après avoir été brillant durant toute la saison au volant de la modeste Williams, a survolé la course avant d'être privé de la victoire à cause de la boulette de l'équipe Mercedes dans les stands.

"Si vous saviez tout ce que j’ai entendu quand il a été préféré à Stoffel Vandoorne pour remplacer Lewis Hamilton à Sakhir... Mais il n’y a pas beaucoup de pilotes qui pourraient signer un 36/36 en qualification face à leurs coéquipiers, quels qu’ils soient (Robert Kubica en 2019, Nicholas Latifi en 2020). Cela n’arrive pas fréquemment. Il a aussi été champion en GP3 et en F2. A Sakhir, il se glisse dans la voiture pour la première fois et il est impeccable, en restant calme, serein. Et pourtant, il était super mal installé dans la Mercedes (il est six centimètres plus grand que Lewis Hamilton), il avait des bleus partout, il devait porter des chaussures trop petites, comme Bourvil dans La Grande Vadrouille, chapeau !"