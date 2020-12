Bilan F1 : Ferrari, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas... Nos "flops" de l'année 2020

La plus grosse contre-performance de la saison 2020 de Formule 1, elle est sans conteste à mettre à l'actif de Ferrari, l'équipe la plus titrée en F1. Pas la moindre victoire pour la Scuderia, et une modeste sixième place au Championnat des Constructeurs.

>> Bilan F1 2020 : La légende Hamilton, la cata Ferrari, surprises, déceptions et courses d'anthologie

>> Gasly, Perez, Russell et... la Formule 1, nos coups de cœur de l'année 2020

"Ferrari dans cette position, c’est catastrophique !, martèle Gaëtan Vigneron. Je le dis souvent, nous sommes tous perdants dans ce cas de figure. Je suis neutre, mais cela me fait mal. J’aimerais voir Ferrari devant, j’aimerais voir Ferrari se battre avec Mercedes et Red Bull... Ils ne peuvent pas être complètement largués, hors des points... Ils ont de temps en temps fait illusion, mais ils finissent très loin. C’est inquiétant, même pour le futur. Il faut remettre de l’ordre dans la baraque, et aujourd’hui, je n’ai aucune garantie là-dessus pour le moment. Chez Ferrari, il y a des époques où on court dans tous les sens comme un coq sans tête. Rappelons que Michael Schumacher, en son temps, avait tout fait pour partir au début de son aventure chez Ferrari, et qu’il avait fallu du temps à Jean Todt et Ross Brawn pour mettre de l’ordre et de la discipline dans la Scuderia, avant que cela devienne une machine à gagner. J’espère pour eux qu’on va arriver à ça, mais c’est inquiétant !"

"Je pense que l’explication aux mauvaises performances de Sebastian Vettel, il faut la chercher avant même le début de la saison. On lui a appris par un coup de fil, alors qu’il n’y avait pas eu de réelles négociations, qu’il serait remplacé par Carlos Sainz en 2021. Il ne s’y attendait pas ! Il est assez sensible, et il a été détruit par Ferrari. En l’espace de quelques mois, il est passé de N.1 à "un des deux N.1", puis à N.2. Cela n’a pas été facile à vivre pour lui. La voiture était extrêmement compliquée à piloter, et puis, il y avait un extraordinaire pilote en face, Charles Leclerc. Lui n’avait rien à perdre. Il est très fort, malin, et sous ses airs de gentil petit Monégasque, c’est un tueur ! Ce sera d’ailleurs intéressant de le voir face à Carlos Sainz en 2021, parce que là, c’est l’Espagnol qui n’aura rien à perdre. Pour en revenir à Sebastian Vettel, il avait besoin d’une voiture qui convient à son style de pilotage, tout était ligué contre lui. Il devait aussi penser à son avenir, et les portes se refermaient les unes après les autres. Il devait vivre avec tout ça, avec le coronavirus, avec trois jeunes enfants, ses 33 ans... face à un jeune de 22-23 ans qui fonce tête baissée. Je suis curieux de voir si Sebastian Vettel va rebondir ou pas chez Aston Martin en 2021."