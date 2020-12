Bilan F1 2020 : La légende Hamilton, la cata Ferrari, surprises, déceptions et courses d'anthologie

Et même si, comme le claironnent souvent les détracteurs de la F1, "c'est toujours Lewis Hamilton ou une Mercedes qui gagne", cette saison 2020 aura été tout sauf ennuyeuse et aura permis de découvrir de nouvelles têtes, de nouveaux circuits, tout en offrant deux heures de divertissement en direct le dimanche après-midi. Une petite "bulle d'oxygène" pour de nombreux téléspectateurs de la RTBF en cette période compliquée...

Et entre le coup d'envoi de la saison, le 5 juillet dernier en Autriche, et le coup de sifflet final, il y a une quinzaine de jours à Abu Dhabi, les Grands Prix spectaculaires se sont succédé à un rythme effréné : stratégie gagnante ou foireuse, drame, panique dans les stands, météo capricieuse, dépassement osé...

Les records de Lewis Hamilton, la domination de Mercedes

Lewis Hamilton - © HAMAD I MOHAMMED - AFP

"It's hammer time" : les supporters de Lewis Hamilton s'en sont donné à cœur joie en 2020. LH a remporté onze de ses seize Grands Prix disputés cette saison (positif au Covid-19, il n'a pas pu participer au Grand Prix de Sakhir) et a complété sa collection de records. Le Britannique en est à présent à sept titres mondiaux, comme Michael Schumacher, et règne seul en maître sur le nombre de victoires (95), de pole positions (98) et de podiums (165), pour ne citer que ses records les plus marquants. Mais au-delà des chiffres, Lewis Hamilton a pris une nouvelle dimension en dehors de la piste.

"Cette saison, je l’ai trouvé différent, souligne Gaëtan Vigneron. Comme tout le monde, il a été ébranlé par le coronavirus. Je me rappelle qu’à Melbourne, lors de la traditionnelle conférence de presse qui précède le Grand Prix (on ne savait pas encore que tout allait être annulé), ses propos étaient assez interpellant : "je ne sais pas ce qu’on fout ici", "l’argent est roi"... Je l’avais trouvé assez engagé, mais en même temps, cela collait assez bien à son rang de sextuple Champion du Monde à l’époque. On a pu s’en rendre compte plus tard au cours de la saison, notamment lors d’entretiens en face-à-face, ce ne sont pas des paroles en l’air, il voulait donner un sens à sa vie, ses courses, ses victoires... Il s’est engagé contre le racisme, et c’est assez hallucinant de se dire qu’il a réussi à entraîner Mercedes, un tout grand constructeur mondial, dans ses croisades ! Mercedes a transformé ses Flèches d’Argent en bagnoles noires, les combinaisons des pilotes en noir, et la F1 et les autres pilotes ont suivi (genou à terre avant les Grands Prix...). Je l’ai trouvé plus engagé à différents points de vue, il se questionnait sur son futur, sa vie personnelle... et il continue à mûrir, ce n’est plus du tout le "chien fou" qu’on a connu dans le temps."

Côté sportif, sa performance la plus remarquable est sans doute sa victoire au Grand Prix de Turquie, où il semblait incapable de revendiquer la victoire sur la patinoire d'Istanbul avant de remonter un à un ses adversaires et de remporter la course avec plus de trente secondes d’avance sur le deuxième, Sergio Perez (Racing Point), et de décrocher avec panache son septième titre mondial.

"Devenir Champion du Monde en jouant à l’épicier, il n’en avait pas envie. Il voulait devenir Champion du Monde avec la manière, et il l’a fait ! Beaucoup de pilotes étaient les premiers à reconnaître que là-bas, tout le monde n’aurait pas pu faire avec la meilleure voiture du plateau ce dont il a été capable. Je pense qu’avec cette Mercedes, beaucoup de pilotes du plateau gagneraient des Grands Prix, mais il n’y en a pas tellement qui gagneraient autant de courses que lui, et encore moins autant de titres ! Cette course-là illustre parfaitement qui il est. Il n’abandonne jamais, il remet tout en question, il essaie d’orienter les stratégies de l’équipe.... Il a été très impressionnant. C’est un travailleur incroyable : il remue tout, il questionne tout, il essaie de donner de nouvelles pistes de développement... C’est la marque de fabrique des plus grands, Ayrton Senna et Michael Schumacher faisaient la même chose."