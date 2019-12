Bilan F1 2019 : Hamilton au sommet de son art, les jeunes loups montrent les crocs

Mais souvent, la stratégie et la fiabilité développées par l'écurie allemande conjuguées aux erreurs et aux défaillances de la Scuderia ont fait la différence...

Et pourtant, sa voiture, la Mercedes W10, n'a pas été la plus rapide durant toute la saison et a souvent été malmenée par ses rivales, la Ferrari SF90 et, dans une moindre mesure, la Red Bull RB15.

Onze victoires et un sixième titre mondial : le Britannique Lewis Hamilton a affolé les statistiques en 2019 et s'est rapproché à grands pas de quelques-uns des records légendaires encore détenus par Michael Schumacher .

De Melbourne au Castellet, Mercedes assomme la concurrence

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas - © PAU BARRENA - AFP

Avec huit victoires et six doublés lors des huit premiers Grands Prix alors que les essais hivernaux de Barcelone avaient - comme souvent - semblé favorables à Ferrari, Mercedes a rapidement pris le large aux championnats pilotes et constructeurs grâce à une alchimie parfaite entre Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et les têtes pensantes de l'équipe allemande.

Mais pourtant, dès le deuxième Grand Prix - et son deuxième Grand Prix au volant d'une Ferrari -, Charles Leclerc, 22 ans, aurait pu (et dû) convertir la première pole position de sa carrière en victoire sans une défaillance du moteur italien. La Scuderia aurait même pu (et dû) signer un doublé, mais Sebastian Vettel est parti en tête-à-queue alors que Lewis Hamilton le mettait sous pression.

Résultat des courses : première victoire de la saison pour le Britannique devant son coéquipier Valtteri Bottas, vainqueur à Melbourne, et leader du championnat au soir de trois des quatre premiers Grands Prix.

Mais le Finlandais va rapidement devoir laisser s'envoler son quintuple Champion du Monde de coéquipier : trois pole positions et quatre victoires consécutives pour Lewis Hamilton à Barcelone, Monaco, Montréal et au Castellet. Et au Canada, c'est Sebastian Vettel, le plus rapide lors des qualifications, qui se serait imposé s'il n'avait pas écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir coupé une chicane alors qu'il défendait sa position face à son rival britannique. Sa réaction après la course est encore dans toutes les mémoires...