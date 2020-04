Bianchi, le Grand Prix après...

J'ai déjà évoqué avec vous les liens que j'entretenais avec le jeune pilote français Jules Bianchi. On avait sympathisé lors d'un vol long courrier où nous étions assis côte à côte et on avait toujours gardé le contact.

Je n'oublierai jamais ce maudit dimanche d'octobre 2014 sous le déluge à Suzuka lors du Grand-Prix du Japon.

Je commentais avec Charles Pic lorsque la Sauber d'Adrian Sutil avait quitté la piste.

Un tour plus tard, au même endroit, c'était au tour de la Marussia de Bianchi.

Effroyable choc qui avait vu la monoplace du jeune français aller percuter de plein fouet la grue de levage censée évacuer le bolide de Sutil toujours planté dans le bac à graviers.

Neuf mois et douze jours plus tard, au terme d'un combat perdu d'avance, Jules nous quittait à 25 ans, 34 Grand Prix au compteur, à l'aube d'une prometteuse carrière.

C'était le 17 juillet 2015.

Les Bianchi, une destinée entre gloire et drames...

La séquence d'archives Warm-up que l'on vous propose revient sur ces funérailles émouvantes à la Cathédrale de Nice, en présence de plusieurs pilotes.

Le premier Grand-Prix après cette cérémonie se déroulait à Budapest en Hongrie, en présence des parents du pilote disparu.

Une atmosphère pesante et beaucoup de témoignages recueillis.

Grosjean rappelant que la F1 reste dangereuse et que c'est le destin qui décide, Massa qui reconnaît penser tout le temps à son ami disparu, Maldonado qui souligne la perte d'un membre de sa famille, Ricciardo qui se souvient de virées communes, Alonso qui avait côtoyé Jules en dehors des circuits chez Ferrari, Bottas qui pense que la présence de nombreux pilotes aux funérailles a dû toucher la famille, Rosberg qui rappelle une anecdote, Vettel qui se souvient d'un jogging sur la piste de Suzuka et de la résistance à l'effort de Jules, Hamilton qui le connaissait peu mais avait tenu à être présent à l'enterrement, Button qui soulignait sa capacité à extraire le maximum du potentiel de la voiture qu'il avait à disposition...