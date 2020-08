Belgique 2012 : Le maladroit Grosjean harponne violemment Alonso

Enorme crash entre Grosjean et Alonso - © ERIC LALMAND - BELGA

GP Belgique 2012 : Victoire de Jenson Button - GP Belgique 2012 - 02/09/2012 Jenson Button (McLaren) ne s'était jamais imposé à Spa-Francorchamps. Le Britannique a comblé cette lacune à son palmarès ce dimanche en remportant brillamment le Grand Prix de Belgique. Une course marquée par un énorme crash au départ. Auteur de la pole, le pilote McLaren signe le week-end parfait. Le champion du Monde 2009 signe sa 14e victoire en F1 et la deuxième de 2012, après le GP d'Australie à Melbourne en ouverture de la saison. Sebastian Vettel (Red Bull Racing) et Kimi Raikkonen (Lotus F1 Team) complètent le podium. Fernando Alonso, éliminé dès le premier virage, fait la mauvaise affaire au championnat du Monde. L'Espagnol, qui ne marque pas de points pour la première fois de la saison, conserve sa première place (164 pts) mais il voit son avance sur Vettel fondre. L'Allemand pointe désormais à 24 points (140 pts). Cette course a commencé par un carambolage, dès le départ, dans lequel quatre pilotes ont été éliminés, notamment le leader du championnat, l'Espagnol Fernando Alonso (Ferrari), et le coéquipier de Button chez McLaren, Lewis Hamilton, accroché avant le premier virage par le Français Romain Grosjean (Lotus), qu'il était en train de dépasser. Grosjean a accroché Hamilton au départ, puis sa Lotus s'est envolée au dessus de la Ferrari d'Alonso, placée devant lui. La quatrième voiture éliminée par ce carambolage a été la Sauber du Mexicain Sergio Pérez, partie de la 2e ligne de la grille de départ. Les quatre pilotes (McLaren) concernés par le carambolage du départ sont sortis indemnes et beaucoup de débris ont ensuite été déblayés par les commissaires de course, pendant les quatre tours de neutralisation de la course par la voiture de sécurité.