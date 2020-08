Belgique 2000 : Le dépassement époustouflant de Hakkinen sur Schumacher

Place, ce week-end, au Grand Prix de Belgique 2020 de Formule 1. Un tracé mythique qui a notamment marqué les esprits il y a vingt ans, lorsque Mika Hakkinen croquait Michael Schumacher dans un duel mémorable.

27 août 2000. Il pleut (encore) sur le circuit de Spa-Francorchamps et le départ du GP de Belgique se donne derrière la voiture de sécurité. Auteur de la pole position, Mika Hakkinen (McLaren-Mercedes) s'envole devant un groupe de cinq pilotes : Jarno Trulli (Jordan), Michael Schumacher (Ferrari), Jenson Button (Williams), David Coulthard (McLaren-Mercedes) et Ralf Schumacher (Williams).

Button tente de doubler Trulli, et contraint ce dernier à l'abandon, mais le spectacle n'est pas totalement au rendez-vous. Il faut attendre le 27e tour (sur 44) et la pirouette de Hakkinen, tout seul à hauteur du karting, juste avant Blanchimont. Le siège de leader revient donc à Schumacher, un peu surpris d'en hériter. Le Finlandais effectue alors son dernier ravitaillement et part en chasse de l'Allemand.

La piste est sèche, la McLaren-Mercedes tourne mieux que la Ferrari. Hakkinen revient sur Schumacher, la grande explication va avoir lieu... Le pilote allemand déborde un attardé, Ricardo Zonta (BAR-Honda), par l'extérieur dans la remontée vers les Combes. Hakkinen, flashé à 300 km/h au sommet du Raidillon, s'engouffre à l'intérieur et dépasse les deux voitures d'un coup !

Hallucinant, génial, incroyable : ce dépassement offre la victoire au Finlandais (devant les deux frères Schumacher), sa première sur le tracé belge.