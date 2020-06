Bakou 2018 : Hamilton vainqueur chanceux, les Red Bull et Grosjean font le show

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2020, sur le circuit de Bakou, devait se tenir ce dimanche. Il a été reporté à une date ultérieure suite au coronavirus. Nous vous narrons toutefois l'édition 2018, celle qui aurait dû sacrer Valtteri Bottas... mais c'est bien Lewis Hamilton qui est monté sur la première marche du podium.

29 avril 2018. En forme depuis le début de la saison, Sebastian Vettel a décroché la pole à Bakou, sa troisième pole consécutive. Les habitués suivent, à commencer par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Kimi Raikkonen, parti 6e sur la grille, s'accroche avec Esteban Ocon, qui tente de lui faire l'extérieur, dès le troisième virage. Ca commence fort : on se croirait revenu sur le même tracé l'année précédente, avec un drapeau rouge et trois voitures de sécurité.

Des débris jonchent le tracé urbain de 6.003 kilomètres : la safety car entre en piste. Sixième tour sur 51 : c'est le début du duel entre Daniel Ricciardo et Max Verstappen, les deux pilotes du team Red Bull. L'Australien cède face au Néerlandais. Deuxième épisode une dizaine de tours plus tard : Ricciardo revient sur son jeune et talentueux équipier. Le duel est intense, sans consigne d'équipe, et l'Australien, vainqueur du GP précédent en Chine, remet les compteurs à égalité. Il ressort toutefois derrière Verstappen lors des arrêts aux stands suivants. Tout est à refaire. A 12 tours de l'arrivée, Ricciardo retente une attaque. Il retarde son freinage au bout de la ligne droite... et percute violemment le Néerlandais. Les Red Bull sont dehors, la safety car est elle contrainte de revenir en piste.

Le spectacle est au rendez-vous, Romain Grosjean se charge de lui donner une dimension supplémentaire. Le pilote Haas, sous régime de voiture de sécurité, tente de changer ses gommes... Il s'envoie tout seul dans le rail. Une erreur de débutant pour le Français engagé en F1 depuis 2009. En tête, on retrouve Bottas devant Vettel et Hamilton. Au restart, l'Allemand attaque directement, mais il est trop large. Il atterrit en 4e position, puis en 5e lorsque Sergio Perez le déborde.

>>> LIRE AUSSI : Bakou 2017 : Vettel percute Hamilton, Ricciardo gagne une course folle

Plus rien ne peut empêcher Bottas de remporter la 4e manche de la saison... hormis une crevaison à l'arrière droit à 4 tours de l'arrivée. Malchance totale pour le Finlandais, Hamilton récupère la première place et s'en va cueillir une victoire inattendue. Raikkonen et Perez accompagnent le Britannique sur le podium. Ce jour-là, Charles Leclerc, avec sa Sauber, récoltera ses premiers points en F1 (6e place) tandis que notre compatriote Stoffel Vandoorne terminera 9e.