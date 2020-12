Bahrein 2018 : Vettel gagne d'un cheveu, Raikkonen blesse un mécanicien

Saison 2020 de Formule 1, épisode 16. Le tracé de Sakhir, à Bahrein, dans une version plus courte et moins tortueuse qu'habituellement, est le théâtre ce week-end de l'avant-dernière manche du championnat. Un circuit dont Sebastian Vettel, lauréat il y a deux ans, se souvient très probablement.

8 avril 2018. Ferrari a provisoirement stoppé l'hégémonie Mercedes, en s'octroyant, durant l'exercice de la séance qualificative, la première ligne de l'épreuve. Sebastian Vettel s'élance en pole devant son équipier Kimi Raikkonen. Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé le troisième temps, son équipier et champion du monde Lewis Hamilton est seulement neuvième à l'extinction des feux.

Vettel ne loupe pas son envol, Bottas pique lui la deuxième position provisoire de la course à son compatriote finlandais Raikkonen. Coincé dans le peloton, Hamilton doit jouer des coudes, avec Max Verstappen (Red Bull) notamment. La remontée du Britannique, un des points d'attention dans cette course naturellement.

Le tracé de 5,412 kilomètres semble convenir à l'écurie Ferrari. Vettel récupère le leadership après son passage par le box. L'issue est par contre loin d'être aussi réjouissante pour son équipier Raikkonen. Le vétéran finlandais repart trop tôt de son pitstop et un mécanicien du team italien est blessé durant cet épisode. Le choc parait impressionnant, mais le pauvre homme s'en tirera heureusement sans séquelle. C'est l'abandon pour Raikkonen.

Tous les observateurs se tournent alors vers la tête de la course car Hamilton a maintenant intégré le top 3 de l'épreuve, au nez et à la barbe de Pierre Gasly (Toro Rosso) et Kevin Magnussen (Haas) par exemple. L'indécision est totale pour l'écurie Mercedes car Bottas revient lui de plus en plus fort sur Vettel. Le Finlandais doit finalement s'incliner de très peu au terme du 57e et dernier tour.