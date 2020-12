Bahrein 2014 : Hamilton et Rosberg se battent avec fair-play, Maldonado catapulte Gutierrez

Bahrein, c'est le théâtre de la 16e manche de la saison 2020 de Formule 1. Le tracé de Sakhir, qui accueille ce rendez-vous sur un parcours plus court et moins tortueux, est au calendrier de la F1 depuis 2004. En 2014, Lewis Hamilton avait pris le meilleur sur son équipier Nico Rosberg.

6 avril 2014. Afin de célébrer les dix ans de l'arrivée de la discipline à Bahrein (la course n'a toutefois pas été courue en 2011), l'organisation programme dorénavant la course en soirée. Cette modification n'empêche pas les deux Mercedes, Nico Rosberg devant Lewis Hamilton, de s'emparer de la première ligne au terme de la séance qualificative.

Le Britannique réalise un meilleur départ que l'Allemand. Ce dernier tente de riposter quelques virages plus loin, mais reste bloqué derrière son équipier. C'est une nouvelle démonstration des bolides gris, collant pratiquement une seconde au tour à tous les autres concurrents, à commencer par leurs poursuivants Felipe Massa (Williams), Sergio Perez (Force India), Valtteri Bottas (Williams) et Jenson Button (McLaren).

Tandis que les Mercedes prennent la poudre d'escampette, Button prend le meilleur sur Bottas, Perez fait de même sur Massa. Jusqu'au premier passage par les stands, Hamilton et Rosberg se passent plusieurs fois. Le duel est somptueux et teinté de fair-play. Le Britannique profite du passage par son box pour prendre quelques secondes d'avance.

A 15 tours de l'arrivée, Pastor Maldonado (Lotus), jamais le moins maladroit durant des duels sur la piste, percute Esteban Gutierrez (Sauber) dans un virage à droite. Le bolide du Mexicain se retourne et retombe heureusement sur ses quatre roues. Grosse frayeur suite à ce contact très spectaculaire.

Après l'apparition de la safety car, on assiste au deuxième épisode du duel entre Hamilton et Rosberg. L'Allemand tente à plusieurs reprises de piquer la victoire à son équipier, mais il n'en sera rien. Celui qui remportera le titre en fin de saison gagne ce jour-là devant Rosberg et Perez.