Avec sa 92e victoire, Hamilton enrichit sa fabuleuse carrière d'un autre record

A 36 ans, le Britannique entre encore plus dans l’histoire de la discipline alors qu’il s’approche de plus en plus d’un septième titre de champion du monde qui lui permettrait d’égaler le record absolu de Michael Schumacher.

Et voilà, il l’a fait ! Lewis Hamilton est devenu le pilote le plus victorieux dans l’histoire de la Formule 1 en décrochant le 92e succès de sa carrière , deux semaines après avoir égalé le prestigieux record de Michael Schumacher sur le GP d’Eifel.

Treize ans et 262 Grand Prix après ses débuts en F1, en Australie en 2007, Hamilton a raflé presque tous les records.

En plus du nombre de victoires, le natif de Stevenage compte d’autres records prestigieux à son palmarès comme celui du nombre de pole positions (97), du nombre de podiums (161), de courses terminées dans les points (225), du nombre de points en une saison (413) et du nombre de points en carrière (3686).

Sur le chemin qui le mènera sans doute vers un septième titre cette saison et peut-être vers un 8e la saison prochaine, Hamilton pourra s’attaquer à trois autres records encore détenus par Schumacher : celui du plus grand nombre de meilleurs tours en course (52 contre 77 pour l’Allemand), celui du nombre de Hat-tricks (pole, victoire, meilleur tour) qui voit Schumacher en tête avec 22 hat-tricks contre 18 et celui du plus grand nombre de tours en tête (5111 contre 4976).

Dans l’impossibilité de s’attaquer aux records de précocité, Hamilton pourra également viser le record de GP disputés détenu par Kimi Raïkkonen qui fait de la résistance à 41 ans. Avec 325 GP à son actif, le Finlandais est le pilote le plus présent de l’histoire de la F1 avec 325 apparitions devant Rubens Barrichelo (323). Hamilton est lui 7e de ce classement spécial avec 262 départs et a mis la 6e place de Felipe Massa (269) dans le viseur.