Après la domination Mercedes, le vent se lève à Suzuka

Valtteri Bottas a dominé les deux séances d’essais libres au programme de ce vendredi à Suzuka. Il a – à chaque fois – devancé son équipier Lewis Hamilton. L’aspect sportif être mis entre parenthèses pendant un peu plus de 24 heures. Le temps pour le typhon Hagibis de passer sur le Japon. Le vent commence à se lever sur le circuit. Les tribunes se sont vidées. On essaie de mettre un maximum de matériel à l’abri. Les autorités locales et de la F1 ont décidé de privilégier la sécurité. Le circuit sera fermé ce samedi avec une interdiction formelle de venir à Suzuka. Les détails dans le débriefing vidéo.