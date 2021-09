Après des années de silence, la femme de Michael Schumacher donne quelques nouvelles de son mari

Depuis son accident de ski il y a près de huit ans (c’était en décembre 2013), les échos concernant l’état de santé et le quotidien de Michael Schumacher sont très rares, voire inexistantes. Mais pour la première fois, sa femme Corinna a donné quelques nouvelles de l’ex-pilote allemand.

La semaine prochaine, un documentaire centré sur Schumi va sortir sur Netflix. C’est dans ce documentaire que Corinna évoque exceptionnellement la situation de son mari au domicile familial en Suisse. "Il est là, mais c’est différent. Cela nous donne de la force, je trouve. On vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. Nous faisons tout pour améliorer son état et s’assurer qu’il soit à l’aise, pour qu’il sente la présence de sa famille. Quoi qu’il arrive, je ferai tout ce que je peux. On le fera tous. En tant que famille, on essaye de continuer comme Michael l’aurait aimé et comme il l’aimerait encore. La vie continue", explique Corinna Schumacher dans un extrait du documentaire.

Elle a également livré un commentaire par rapport à l’accident de Michael Schumacher. "C’était de la malchance. On ne peut pas avoir plus de malchance dans la vie. Avant de se lancer, Michael m’a dit : 'la neige n’est pas terrible, nous pourrions prendre l’avion pour Dubaï et aller faire du parachutisme".

Par contre, pas d’information claire par rapport à son état de santé. "Il nous a toujours protégés, désormais c’est à notre tour de le protéger. Comme il l’a toujours dit, ce qui est privé est privé".