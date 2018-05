Apprenez le français avec Ricciardo, la safety car à sec, 20 000 personnes..en terrasse...La F1 à Monaco

La course dans les rues de la principauté réussissait plutôt bien à Michaël Schumacher. L’allemand s’y est imposé 5 fois (il reste en dessous de Senna et ses 6 succès) et a signé 3 fois la pole position. Revivez en 2 minutes les quelques grands moments de Schumi à Monaco.

20 000 spectateurs en terrasse !

En principauté, de nombreux spectateurs profitent des terrasses d’appartements et toits aménagés pour assister au GP. Pas moins de 20 000 personnes assistent à la course depuis les terrasses, ce qui représente autant que le nombre de spectateurs en tribunes autour du tracé.



Ces appartements mis en location par des particuliers aux agences événementielles sont repeints et complètement réaménagés le temps du week-end. Vous pourrez découvrir ces endroits prisés dans Warm up ce dimanche. En attendant voici déjà une petite visite des lieux.