Antonio Giovinazzi rempile chez Alfa-Romeo pour 2020

Grand Prix des Etats-Unis - La course en intégralité (19/21) - 03/11/2019 Avec 74 points d'avance sur Valtteri Bottas, son plus proche adversaire, et coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton est à deux doigts de décrocher une sixième couronne mondiale à Austin (Etats-Unis). Seule une place hors du top 8 pourrait priver le pilote britanique d'un nouveau titre. Alors, ce Grand Prix des Etats-Unis courronera-t-il le nouveau champion du monde ? Une course commentée par Gaëtan Vigneron.