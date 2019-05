Alonso : "Stoffel a tout pour être un très bon pilote en endurance"

Stoffel Vandoorne, qui partageait samedi la voiture N.11 du SMP Racing avec les Russes Vitaly Petrov et Mikhail Aleshin, a terminé les Six Heures de Spa-Francorchamps, sa toute première course d'endurance, à une très belle troisième place.

Le pilote belge, qui n'avait jamais passé autant de temps en piste en compétition (il a effectué un relais de 2h45 en début d'épreuve), a ainsi préparé idéalement les prochaines 24 Heures du Mans au cours desquelles il croisera à nouveau l'Espagnol Fernando Alonso, vainqueur à Spa-Francorchamps samedi au volant de la Toyota N.8, et toujours aussi élogieux envers son dernier coéquipier en Formule 1.

"Dès que j'ai lu que Stoffel allait participer aux Six Heures de Spa et aux 24 Heures du Mans, je lui ai envoyé un message !, a souri Fernando Alonso au micro de la RTBF. C'est une très bonne nouvelle, j'aime beaucoup Stoffel. Je pense que c'est un très bon pilote, mais aussi une bonne personne. Avec ce genre d'environnement en WEC, son style de pilotage... Je pense qu'il va être très bon là-dedans. J'espère qu'il pourra avoir beaucoup de succès dans cette catégorie dans le futur. Avec son talent, sa mentalité et son intelligence lorsqu'il y a du trafic, je pense que c'est un bon championnat pour lui à l'avenir."