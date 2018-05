Alonso sature, Verstappen agace, Ricciardo jubile

6 grands-prix, 3 équipes victorieuses, 3 pilotes comptant deux victoires, c’est la garantie d’un championnat disputé. En principauté, Daniel Ricciardo s’est montré impérial : le plus rapide en essais libres 1,2 et 3 en Q1, Q2 et Q3 et bien sûr victorieux le dimanche. Un succès acquis avec une voiture amoindrie, souci de MGU-K et un déficit de 160 chevaux. L'australien s'est montré parfois 9 secondes plus lent que le chrono de sa pôle. Sur les autres circuits du calendrier, on l’aurait fait rentrer, il aurait abandonné. Ici il a pu gérer cela. Red Bull qui a loupé le doublé. Verstappen est évidemment le fautif, cela dit, belle remontée de la dernière à la 9ème place. C’est la première fois que la direction du team a montré un brin d’agacement pour ses frasques. Tout cela pourrait avoir un impact sur le futur. L’écurie a-t-elle misé sur le bon cheval en offrant un contrat longue durée à Verstappen ? En tout cas Ricciardo n’ira sans doute pas chez Mercedes, peut-être chez Ferrari (où beaucoup de monde l’imagine) ou alors l’australien restera chez Red Bull pour autant qu’il puisse bénéficier d’une égalité de salaire par rapport à Verstappen.

"Laisser tomber Honda pour Renault, pour quoi de plus ?"

Chez McLaren, premier abandon de la saison pour Fernando Alonso qui en dehors des micros déclare qu'il en a par-dessus la tête. Pourtant c’est le boss, il a tous les avantages, il peut aller respirer de temps à autre en WEC. À part un gros salaire, on voit mal ce qui pourrait pousser l’espagnol à rester.



Concernant le suite pour McLaren, rien ne me rassure, je crains vraiment la spirale négative comme d’autres ex-grands team : Williams, Lotus, Tyrrell ,Brabham. Il n’y a jamais de miracle en F1 quand vous démarrez du mauvais pied. En 2017, tous les torts étaient pour Honda, en 2018, McLaren a perdu les 100 millions du motoriste japonais et doit payer les moteurs Renault, pour quoi de plus !? Il est toujours dangereux de crier haut et fort que vous disposez du meilleur châssis quand cela ne se vérifie pas. Pendant ce temps-là, Toro Rosso-Honda, modeste écurie voit Gasly se classer 4ème à Bahreïn et 7ème à Monaco. Cela n’a rien de réjouissant de tirer comme cela sur McLaren, mais le constat devient alarmant. Et puis quid de Stoffel Vandoorne dans ce contexte tellement difficile. Un très bon pilote ne devient jamais mauvais. Il n’est pas mis en confiance. Il n’est pas géré comme Fred Vasseur le fait avec Charles Leclerc chez Sauber. Stoffel n’est pas non plus à égalité de traitement avec Alonso. Il faut un déclic, un coup de chance, d’autant que sa cote pâlît un peu dans le paddock, mais surtout dans le monde extérieur. La suite au Canada ne s’annonce pas bien meilleure sur un circuit défavorable à McLaren, mais pour l’instant il n’y a pas péril en la demeure car Stoffel possède un contrat longue durée avec l’écurie de Woking.