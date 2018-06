Alonso : " La Q3 ? Impossible avec cette McLaren !"

Depuis le début de saison les McLaren n’ont atteint que deux fois la Q3 (Alonso en Espagne et à Monaco). Chaque semaine, la séance qualificative représente le moment le plus difficile du week-end pour Vandoorne et Alonso. Il est vrai que les deux équipiers ne sont pas vraiment aidés par une voiture en délicatesse dans cet exercice du tour chrono. Mais semaine après semaine, les monoplaces de Woking donnent l’impression de régresser ou en tout cas de ne plus évoluer alors que la concurrence n’attend pas. La semaine dernière en France, les deux voitures du team ont été éliminées en Q1. Sur la piste autrichienne, même résultat pour Stoffel, 16ème. Fernando Alonso a lui signé le 14ème temps, mais si beaucoup pensent que ses chances de Q3 se sont envolées après son erreur en fin de tour rapide, l’espagnol pointe lui entre les lignes une McLaren loin du niveau attendu.



"Ce samedi en qualification, je suis sorti trop large parce que j’étais déjà deux dixièmes trop lent dans ce tour chrono (à cause du manque de performance de la voiture). Je sais qu’en télévision ils aiment placer énormément de ralentis, du coup tout le monde pense que j’ai manqué la Q3 à cause de cela. En fait, j’ai simplement tenté autre chose pour être à fond à cet endroit-là du circuit. C’était ma dernière chance. Cela ne servait à rien de rester sur la trajectoire normale en étant déjà en retard pour signer un bon temps. Tout le monde dira que j’étais dans un tour parfait et que cette erreur me coûte cher mais ce n’est pas l’explication. La raison vient simplement du manque de performance de la voiture."

Difficile pour Vandoorne et Alonso d’entrevoir une lueur d’espoir avec une McLaren qui ne leur laisse aucune chance de se placer correctement sur la grille le dimanche.



"Pour l’instant, atteindre la Q3, c’est tout simplement impossible pour nous avec cette voiture. Ce samedi nous avons eu une voiture éliminée en Q1, la semaine dernière c’était les deux."



Malheureusement, pour l’heure, difficile d’imaginer McLaren redresser la barre. De nouvelles évolutions sont prévues pour Silverstone, mais ils seront sans doute peu à croire au miracle.