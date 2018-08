Alonso : "Hulkenberg a joué au bowling avec nous, ça devrait être plus durement pénalisé"

Comme en 2012, Fernando Alonso n'a pu boucler le moindre tour sur le GP de Belgique, disputé sur le circuit de Spa-Francorchamps. Percuté au départ par Nico Hulkenberg, l'Espagnol en avait gros sur la patate.

"Je n'ai pas eu de chance. J'ai regardé dans mes rétros, et j'ai vu Hulkenberg avec ses quatre roues bloquées. Il a raté le point de freinage. On peut dire qu'il a un peu joué au bowling avec nous ! Grâce à Dieu, nous sommes tous OK, Charles aussi, parce que je suis quand même passé au-dessus de sa voiture. Tu regardes dans tes rétros et que tu vois que le mec derrière pense qu'il est en train de jouer le titre dans le dernier virage du championnat. Ce genre d'erreur, au départ, avec de telles conséquences, je pense que cela devrait être plus durement pénalisé", a précisé Alonso à notre micro.

Kimi Raikkonen a lui été contraint d'abandonner, après une crevaison notamment : "Quelqu'un m'a percuté à l'arrière, je ne sais pas pour quelle raison. Les dégâts étaient trop importants pour continuer."

Même constat, ou presque, pour Daniel Ricciardo. "Ca peut arriver, mais ça ne devrait pas. C'est assez frustrant, première course après le break estival, premier virage, et quelques voitures se font sortir comme ça. Je me suis fait percuter, puis j'ai percuté Kimi, on peut parler de réaction en chaîne. On peut dire que j'ai ruiné la course de Kimi, mais c'est parce que quelqu'un d'autre a ruiné la mienne", a expliqué l'Australien.