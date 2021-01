Alexander Albon de la Formule 1 au DTM en 2021

Le Thaïlandais Alexander Albon, pilote titulaire au sein de l'écurie de Formule 1 Red Bull la saison dernière mais remplacé par le Mexicain Sergio Perez en 2021, va rouler en DTM. Le championnat allemand de voitures de tourisme l'a annoncé lundi sur son site officiel.

Albon, désormais pilote réserviste et de développement en Formule 1, tant chez Red Bull qu'Alpha Tauri, aura donc malgré tout l'occasion d'être au départ de quelques courses en 2021. En effet, il sera aligné en DTM lorsque ses obligations en F1 le permettent. Albon, 24 ans, sera l'équipier du Néo-Zélandais Liam Lawson, 18 ans, dans une écurie soutenue par Red Bull. Le pilote qui roulera en alternance avec Albon sera annoncé plus tard. "Le DTM est une plateforme intéressante et de très haut niveau, mêlant professionnels confirmés et jeunes talents", a déclaré Helmut Marko, consultant chez Red Bull. Équipier du Néerlandais Max Verstappen la saison dernière, Albon a terminé 7e du championnat du monde de F1. Il a notamment terminé 3e à deux reprises, en Toscane et à Bahreïn.