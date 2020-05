Accord de principe pour deux Grands Prix sur le circuit de Silverstone

Le Résumé du GP de Grande-Bretagne 2019 - Formule 1 - 15/07/2019 Dame fortune avait choisi son camp: Lewis Hamilton, aidé par une voiture de sécurité "au timing parfait", a remporté une sixième victoire record au Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e course très animée du Championnat du monde de F1, dimanche à Silverstone. Ce succès permet au Britannique de devenir le pilote le plus récompensé dans son pays, devant l'Écossais Jim Clark et le Français Alain Prost, avec leurs cinq trophées chacun. "Etre parmi ces grands est l'une des choses les plus cool", s'est-il réjoui. "Aujourd'hui est une des meilleures journées dont je me souvienne. Cela me rappelle ma première victoire ici en 2008. L'excitation et la joie sont exactement les mêmes." Surtout, Hamilton porte de 31 à 39 unités son avance au classement des pilotes sur son équipier finlandais Valtteri Bottas, malchanceux deuxième du GP. "Pour autant que je me souvienne, c'est ma saison la plus solide à ce jour - en tout cas dans les dix premières courses", estime-t-il. Le Britannique a en effet remporté sept GP et son équipe Mercedes neuf, ainsi que sept doublés désormais. Chez les constructeurs, Mercedes a un avantage abyssal de 164 points sur Ferrari, et 216 points sur Red Bull !