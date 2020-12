Abu Dhabi 2018 : Hamilton dompte un drôle de spectacle, Vandoorne quitte la F1

Voilà, c'est fini. La 17e et dernière épreuve de la saison 2020 de Formule 1 se tient ce week-end à Abu Dhabi, sur le tracé de Yas Marina. Un circuit qui réserve souvent du spectacle, comme lors de son édition 2018.

25 novembre 2018. Comme depuis plusieurs saisons, le Grand Prix nocturne d’Abu Dhabi, et plus particulièrement son tracé de Yas Marina, accueillent la dernière manche de la saison. Il faut bien le reconnaitre, ce 21e épisode de l’exercice 2018 ne déborde pas d’enjeux, Lewis Hamilton ayant déjà raflé la couronne mondiale, Mercedes l’ayant imité au classement des constructeurs.

En chasse derrière un paquet de records, qu’il fait tomber les uns après les autres, le Britannique a réalisé la pole position devant son équipier Valtteri Bottas, puis les deux Ferrari (Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen) et ensuite les deux Red Bull (Daniel Ricciardo et Max Verstappen).

Peu d’indécision donc, certes, mais la bagarre fait tout de même rage dès l’extinction des feux. Une dernière course, c’est l’occasion de se donner à fond une dernière fois avant une pause bien méritée. Romain Grosjean (Haas) se répète probablement ce refrain, mais dès le premier tour, il accroche la Renault de Nico Hulkenberg. Le bolide du pilote allemand se retourne et se retrouve coincé, à l’envers, contre un rail de protection.

Une quinzaine de commissaires s’attelle à rétablir le bon sens de la Renault tandis qu’Hulkenberg a toujours la tête en bas. Choqué, l’ancien du team Williams, Force India et Sauber sort enfin de son bolide après quelques minutes. Tout va bien. La safety car en a profité, naturellement au vu du danger, pour se dégourdir les amortisseurs et s’offrir une dernière sortie de la saison également.

Cet accrochage du premier tour résonne comme une note négative et Hamilton se charge de redonner à l’épreuve un déroulé plus traditionnel. Le Britannique file sans difficulté vers la victoire, que personne ne pourra réellement lui contester, d’autant que son équipier Bottas connait par ailleurs des soucis de frein, Raikkonen abandonnant lui pour sa toute dernière course avec le team Ferrari.

Vettel saute sur l’opportunité et hérite de la deuxième place finale. Verstappen a, de son côté, réussi quelques dépassements et s’installe au troisième rang derrière le pilote allemand, chef de file de l’écurie italienne. Pour sa dernière course en F1, notre compatriote Stoffel Vandoorne (McLaren) termine l’épreuve à la 14e position, bouclant les 55 tours avec un double dépassement somptueux sur Esteban Ocon (Racing Point - Force India) et Grosjean (Haas). Le bilan du Belge, au volant d'une McLaren en grande difficulté durant deux saisons, dans la catégorie : 41 courses, 26 unités récoltées.

La célébration finale de Hamilton et de son dauphin Vettel renoue avec le côté spectaculaire du début de l’épreuve, les deux pilotes réalisant un festival de donuts aux côtés de Fernando Alonso (McLaren), nouveau retraité. Sur le podium, le champagne coule à flot… comme l’inspiration pour rédiger une longue et enrichissante série d’archives sur la Formule 1 en cette année perturbée par le coronavirus.