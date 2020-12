Abu Dhabi 2016 : Rosberg fait la nique à Hamilton pour le titre... et quitte la F1

Au terme d'une saison 2020 de Formule 1 perturbée, comme tout le reste, par le coronavirus, les pilotes se retrouvent ce week-end à Abu Dhabi, sur le tracé de Yas Marina, pour la 17e et dernière épreuve de l'exercice. Une piste qui avait souri à Nico Rosberg, jeune retraité après son sacre en 2016.

27 novembre 2016. Circuit de Yas Marina, à Bahrein, 55 tours de 5,554 kilomètres. Dernière manche de la saison. Enième duel entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, les meilleurs ennemis, les deux équipiers au sein du team à succès Mercedes. Sauf que cette fois, l’avantage est du côté du pilote allemand, habitué à devoir baisser pavillon face à l’ogre britannique qui le hante depuis plusieurs saisons. La tension sur la grille de départ est énorme. Hamilton a réalisé la pole position devant… Rosberg. Quand on vous dit qu’ils ne se lâchent pas.

Le meilleur envol est pour le Britannique, qui s’échappe sans trop de difficultés. La donnée initiale est simple : Hamilton peut gagner, pas de problème. Rosberg doit alors finir sur le podium pour remporter son premier titre en F1, celui derrière lequel il court depuis toujours finalement. Kimi Raikkonen (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull) et Sebastian Vettel (Ferrari) complètent le top 5 provisoire au moment où le leader Hamilton passe par son stand.

La démonstration ressemble à une marche Adeps, elle est telle que le Britannique garde le leadership en revenant sur la piste. Rosberg rentre un tour plus tard, mais retrouve le tracé… au troisième rang, derrière Max Verstappen (Red Bull), qui ne s’est pas encore arrêté. Un premier caillou dans la chaussure de Rosberg ? Non. L’Allemand reste totalement concentré, ne se laisse pas envahir par ses émotions, passe le nerveux pilote néerlandais et récupère sa deuxième place. Pendant ce temps, Jenson Button (McLaren), champion du monde 2009, abandonne lui pour son dernier GP.

Hamilton domine, mais Rosberg s’accroche à sa 2e place. Le titre ne peut plus lui échapper. Afin de le perturber et de le surprendre afin de le pousser dans ses derniers retranchements, son équipier britannique tente une autre stratégie… Il ralentit ! Oui oui, vous lisez bien. L’idée d’Hamilton est la suivante : s’il diminue la cadence, Rosberg va revenir certes, mais Verstappen (3e) et Vettel (4e) vont aussi se rapprocher. Le projet est créatif, c’est la dernière carte qu’Hamilton abat là, tandis que le duel entre Verstappen et Vettel pour le 3e rang tourne à l’avantage du pilote Ferrari.

Les quatre premiers se tiennent, ils sont pratiquement roues dans roues, la tension monte encore d’un cran… mais Rosberg ne se laissera jamais piéger par la tentative de déstabilisation. Personne ne dépassera l’Allemand. Doublé attendu pour Mercedes : victoire pour Hamilton devant Rosberg, qui décroche sa toute première couronne mondiale (avec 5 unités d’avance sur son équipier). Il devient aussi le 67e champion du monde de l’histoire, 34 années après son père Keke Rosberg.

Cinq jours plus tard, Nico Rosberg surprend tout son monde et annonce, à 31 ans seulement, qu’il met un terme à sa carrière alors qu’il possédait encore un contrat chez Mercedes. Son rêve est atteint, il peut s’en aller sereinement.