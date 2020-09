Abiteboul nous explique le travail du vendredi en F1, Horner nous confie ne pas encore avoir reçu de coup de fil d'Hamilton pour 2021

Deux séances libres aujourd’hui au menu à Sochi. En P1, Bottas devant Ricciardo et Verstappen. Hamilton coupable de plusieurs blocages de roues n’est que 19ième. Une séance marquée par 2 sorties, celles de Sainz et de Latifi.

En P2, toujours Mercedes devant avec encore Bottas 2/10 plus rapide que son équipier. Suivent la Renault de Ricciardo, les deux McLaren, la Racing Point de Perez et puis seulement la Red Bull de Verstappen.

Dans la vidéo ci-jointe, le Patron de l’écurie Renault, Cyril Abiteboul vous explique ce que les écuries de F1 font comme travail le vendredi pour préparer la suite de leur week-end.

On discute aussi pas mal dans le paddock de la manière de pimenter les course dans le futur, de manière artificielle ou non. Eddie Jordan proposait de rassembler dans la même écurie les peut-être 2 meilleurs pilotes actuels, Hamilton et Verstappen. Christian Horner, le Patron de Red Bull, nous donne son avis…avec une petite pointe d’humour britannique.

Confirmation aussi aujourd’hui de la nomination de Stefano Domenicali à la tête de la F1 à partir de janvier 2021. Personnellement, je trouve que le choix est excellent. L’homme est intelligent, intègre, bien éduqué (ce qui de nos jours ne gâte rien…) et surtout il connaît à la fois le monde de la course et celui de l’industrie automobile.

Rendez-vous demain sur tipik pour vivre en direct les qualifications de ce GP de Russie dès 13h55.