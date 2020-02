A Barcelone, Mercedes tourne, Mercedes innove… Mais Ferrari cache son jeu

Après trois premières journées de tests la semaine dernière, la deuxième et ultime semaines d’essais d’avant-saison a débuté ce mercredi sur le circuit de Barcelone. Et après les tâches "fastidieuses" (tests de fiabilité, validation des différents systèmes et pièces, récolte d’un maximum de données…), place à la performance !

Pour rappel, la semaine dernière, c’est l’écurie Mercedes qui s’est montrée la plus active en piste (494 tours), qui a réalisé les deux meilleurs temps (avec Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton), et qui s’est montrée la plus innovante avec son fameux DAS… Mais Red Bull, qui a également énormément "tourné" sans faire trop de bruit, alors que Ferrari, qui avait éclaboussé les essais l’année dernière avant de rater son début de saison, a sans doute un peu caché son jeu…