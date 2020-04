6 minutes à déguster pour revivre la saison 2019 de Formule 1

En attendant (un peu impatiemment c’est vrai) les 3 coups de la campagne 2020 (on entend d’ailleurs tout et son contraire sur la possible physionomie de cette saison), je vous propose un retour sur 2019. 6 minutes d’un clip ébouriffant pour revoir des F1 en piste…

2019 qui avait commencé par la croyance que Ferrari, sur base des excellents essais hivernaux, pouvait être la référence. Une impression vite battue en brèche par Mercedes qui aligne 5 doublés sur les 5 premiers GP.

Il y a eu l’avènement de Charles Leclerc chez Ferrari, la copie un peu brouillonne de Vettel, les frictions entre les 2 pilotes de la Scuderia, les succès de Verstappen avec Red Bull et le moteur Honda qui retrouve l’ivresse des podiums.

On a eu quelques courses hallucinantes, comme le GP d’Allemagne. On en reparlera.

On se souvient du sursaut de Ferrari après le break estival, du GP de Belgique plombé par le décès du jeune Anthoine Hubert en F2, de l’envolée irrésistible de Lewis Hamilton vers un 6e titre avec 11 victoires sur la saison.



Accrochez vos ceintures,…le reste ne se raconte pas mais se déguste en images. Profitez-en parce que certaines contraintes contractuelles ne nous permettent pas de laisser ce clip accessible au-delà de ce dimanche.