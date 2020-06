6 heures de route avec un Brésilien déchainé au retour du GP F1 du Pacifique

Nous sommes au Japon pour le Grand Prix du Pacifique à Aida en 1995. C’est la seconde et d’ailleurs dernière édition de cette épreuve qui avait dû être reportée d’avril à fin octobre suite au tremblement de terre de Kobe. Ce circuit au milieu de nulle part dans une zone montagneuse était né de la volonté d’un homme d’affaires fortuné, un certain Monsieur Tanaka.

Je n’en étais qu’à ma deuxième année comme commentateur principal des GP. J’avais volé via Osaka et en arrivant au Pays du Soleil Levant, j’avais déjà subi un premier choc culturel. Il faut savoir qu’à l’époque le Japon n’avait pas encore accueilli la Coupe du Monde et il n’y avait aucune indication en anglais. Très difficile pour un néophyte de s’y retrouver.

Bertrand Gachot, qui roulait pour l’écurie Pacific, m’avait donné un sérieux coup de main à l’arrivée, pour l’immigration, la récupération des bagages et la sortie de l’aéroport. Il avait une manière très personnelle d’éviter les files de passagers et un art du dépassement peu banal.

J’avais pris un taxi pour une partie du trajet. Un véritable sketch. Dialogue impossible, très compliqué de faire comprendre l’endroit où je voulais aller et la carte de crédit était ma seule possibilité de paiement. On devait encore la passer par le fameux sabot. Le chauffeur était incapable de lire les indications sur ladite carte, il la retournait dans tous les sens. Une carte de grande surface aurait fait le même effet. Je n’ai d’ailleurs jamais été débité.

J’étais finalement arrivé à bon port. Le Grand-Prix avait vu la victoire de la Benetton de Michaël Schumacher devant Coulthard et Damon Hill. L’Allemand, en grand secret, avait effectué quelques jours avant une première visite à Maranello, annonciatrice de son passage chez Ferrari. Avec ce succès, son 18ème, Schumacher devenait champion du monde pour la deuxième fois.

Je n’avais pas de cameraman avec moi mais je m’étais débrouillé à la belge et un collègue étranger avait accepté de m’aider, le temps de l’interview du nouveau champion du monde assez euphorique. J’avais bien sué aussi pour faire envoyer la matière à Bruxelles, d’autant que l’on n’avait pas réservé les faisceaux. Là aussi il avait fallu faire preuve de persuasion et jusqu’au-boutisme.

Restait encore à rejoindre Osaka au soir de ce dimanche bien éreintant. Je ne savais pas très bien comment faire. Le commentateur brésilien, mon désormais copain Jaime, m’avait gentiment proposé de l’accompagner en voiture. J’étais surpris qu’il conduise lui-même dans ce pays mais il avait l’air de savoir ce qu’il faisait. J’avais accepté. Il n’y avait finalement que 150 kilomètres jusqu’à Osaka.

Début de soirée, nous voilà donc partis. Très vite les choses se sont compliquées. Une première erreur de direction, l’obscurité qui tombe, les panneaux en écriture locale... Le chrono a commencé à tourner. On a quitté une route principale pour se retrouver sur de petites routes puis carrément dans la Pampa. Plus possible de retrouver le bon itinéraire.

Jaime a commencé à s’énerver, moi à m’inquiéter un peu. On était complètement perdu. Jaime criait de plus en plus fort. On tournait en rond..que des panneaux en japonais. On essayait de demander la route aux rares passants, de plus en plus rares au fur et à mesure que la nuit avançait mais l’incompréhension était totale.

"Sorry... Osaka please... the way to Osaka..." et inexorablement comme réponse "Ooowww Ooww..." Jaime éructait... en anglais, en brésilien, en français... et sa conduite devenait de plus en plus brutale. "Osaka please..."... "Oowww Oowww..."

On a mis plus de 6 heures... 6 heures pour arriver finalement à Osaka, anéantis, épuisés... mais en même temps soulagés. Une très petite nuit et l’avion de retour vers nos destinations respectives. On en a reparlé quelques fois de ce voyage et cela nous a valu quelques franches rigolades.

Les voyages en F1, tout sauf reposant... les exemples sont légion.