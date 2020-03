5 souvenirs marquants du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1

L'annulation du grand prix de Formule 1 de Bahreïn 2020 n'est pas la première de l'histoire du pays. La course avait déjà été rayée du calendrier en 2011 après des révoltes populaires. Mais l'épreuve bahreïnie, inscrite au championnat depuis 2004, a tout de même proposé quelques épisodes savoureux sur la piste et un grand moment pour le sport belge.

2004 : Bahreïn, nouvel invité au calendrier F1 En 2004, la Formule 1 débarque pour la première fois de son histoire au Moyen-Orient, à Bahreïn. Un grand-prix au beau milieu du désert qui fait son apparition au calendrier cette année-là.



Une course dans le golfe Persique marquée par la suprématie Ferrari. Michaël Schumacher, en pole, domine de bout en bout cette première édition. Schumi décroche son troisième succès en trois grands-prix après l’Australie et la Malaisie. La Scudéria, elle, signe le premier doublé du circuit bahreïni puisque Rubens Barichello s’empare de la deuxième marche du podium.



En 2004, Schumacher remporte 13 des 18 courses de l’année

2011 : les remous du "Printemps arabe" rayent le GP du calendrier En 2011, la course de Bahreïn est programmée en ouverture de la saison le 13 mars. Mais l’instabilité politique et sociale du pays cette année-là contraint les instances dirigeantes à reporter puis annuler la manche du Moyen-Orient.



Citoyens blessés ou tués par les forces de sécurité, opposants arrêtés,... autant d’événements qui poussent les Bahreïnis dans les rues pour réclamer des réformes politiques et sociales. Des manifestations populaires contre le pouvoir en place qui s’inscrivent dans la foulée des contestations tunisiennes et égyptiennes du "Printemps arabe".



2014 : Rosberg-Hamilton, duel de feu au milieu du désert Le GP de Bahreïn 2014 propose une bagarre époustouflante entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, équipiers chez Mercedes et tous deux candidats au titre. Durant 57 tours, le Britannique et l’Allemand se passent et se repassent. Les deux pilotes se livrent un duel haletant. Au terme du face-à-face, Hamilton s’impose et décroche sa deuxième victoire de la saison après son succès au GP de Malaisie une semaine plus tôt.



La saison 2014, marquée par l’adoption d’un nouveau règlement technique et sportif signera le début de la domination Mercedes. Les flèches d’argent remportent 16 des 19 courses du calendrier (11 succès pour Hamilton, 5 pour Rosberg) et dominent le championnat remporté par Lewis Hamilton.

2016 : la première de Stoffel Vandoorne en F1 2016 marque la plongée dans le grand bain pour Stoffel Vandoorne. Le Belge, troisième pilote de l’écurie McLaren, est rappelé en dernière minute pour remplacer Fernando Alonso, pas suffisamment remis de son accident survenu au GP d’Australie quinze jours auparavant.



Notre compatriote relève brillamment le défi devançant son équipier Jenson Button (14è) durant la séance de qualification où il réalise le 12è chrono.



2019 : le désespoir de Leclerc et son podium amer Le GP de Bahreïn 2019, 999è grand-prix de l’histoire, marque la possibilité pour Ferrari de redresser la barre après une première course décevante en Australie. Le week-end débute pour le mieux du côté de la Scuderia puisque Charles Leclerc signe la première pole position de sa carrière au milieu du désert.



