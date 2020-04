Confinés chez eux pour cause de Coronavirus, les pilotes de Formule 1 pourront tout de même s’affronter ce week-end … derrière leurs écrans. Après une première course virtuelle disputée sur le circuit de Bahreïn il y a quinze jours, la F1 poursuit sur sa lancée Esport et organise pour chaque GP annulé ou reporté une épreuve virtuelle jusqu’au coup d’envoi réel de la saison 2020 (repoussé au GP du Canada pour l’heure).



Ce week-end, place donc au deuxième virtual GP sur le circuit de Melbourne (le tracé de Hanoï au Vietnam n’étant pas encore modélisé dans le jeu F1 2019). Une course que vous pourrez suivre ce dimanche sur Auvio dès 21h et sur la Deux à 22h30.



Le moins que l’on puisse dire, c’est que la grille de départ aura fière allure avec pas moins de 11 pilotes ou ex-pilotes F1 au départ et parmi eux, quelques gros bras de la discipline : Charles Leclerc sera associé à son frère Arthur Leclerc (membre de de la Ferrari Driver Academy) sous les couleurs Ferrari, mais cinq autres pilotes F1 actuels prendront également part à la course : Alexander Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), George Russell et Nicholas Latifi (Williams).



Plusieurs pilotes d’essais F1 montreront également leur talent de SimRacing : Stoffel Vandoorne et Esteban Gutierrez pour le compte de Mercedes ou encore Louis Deletraz (pilote de Formule 2) et Pietro Fittipaldi sous les couleurs Haas.



Quelques anciens acteurs de la discipline se joindront à la jeune garde, puisque Jenson Button, Johnny Herbert ou encore Anthony Davidson ont également confirmé leur participation.



La course se déroulera sur 28 tours (50% de la distance réelle) et pour favoriser le spectacle, les paramètres du jeu seront adaptés : performance de voitures égales, configurations fixes, dommages aux voitures réduits, etc.