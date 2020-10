Weerts, Moulin et Lessennes, du virtuel aux 24 Heures de Spa bien réelles - © GEORGES DE COSTER - BELGA

Weerts, Moulin et Lessennes, du virtuel aux 24 Heures de Spa bien réelles - 24 heures de Spa -... Les jeunes pilotes belges Benjamin Lessennes (BMW M6 GT3) et Baptiste Moulin (Lamborghini Huracan GT3 EVO), 21 ans, prenaient part cette année à leurs toutes premières 24 Heures de Spa-Francorchamps, alors que Charles Weerts (Audi R8 LMS GT3), 19 ans, en était lui à sa deuxième participation. >> Porsche s'impose avec Vanthoor, Tandy et Bamber, l'Audi de Vervisch deuxième >> L'Aubelois Charles Weerts, 19 ans, rêve du Top 5 après son titre en Sprint Cup >> Le Tournaisien Baptiste Moulin, des 24H 2CV aux "vraies" 24H de Spa >> Le Namurois Benjamin Lessennes, un débutant enthousiaste et ambitieux au départ Après avoir découvert ce circuit sur leur console de jeux vidéo lorsqu'ils étaient petits, ils sont désormais autorisés à en découdre au volant de puissantes GT3 bien réelles... même si la plupart du temps, c'est toujours dans leur simulateur qu'ils s'entraînent pour être performants en piste !