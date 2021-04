WEC Spa-Francorchamps : Kobayashi (Toyota) partira en pole, Vandoorne 6e en LMP2

Le Japonais Kamui Kobayashi (Toyota) a décroché la pole position sur le circuit de Spa-Francorchamps ce vendredi après-midi lors de la première séance de qualification de la saison du Championnat du Monde d’Endurance (WEC). Toyota fait coup double puisque Kazuki Nakajima a effectué le 2e meilleur chrono des qualifications. Le Belge Stoffel Vandoorne (Oreca-Gibson Jota) a réalisé le 6e temps en LMP2. En LMGTE, le Français Kevin Estre (Porsche GT Team) a été de loin le plus rapide.

Les LMGTE Pro et les LMGTE Am ont ouvert le bal. En GTE-Pro, la pole position a été signée par le Français Kévin Estre (Porsche) en 2:11.219 alors qu'en GTE-Am, l'Américan Ben Keating (Aston Martin) a réalisé le meilleur temps. Quant à la Porsche d'Alessio Picariello, pilotée dans cette séance par son équipier indonésien Andrew Haryantok, elle a terminé avec le 3e chrono.

A noter la sortie du pilote allemand Christian Ried (Dempsey-Proton Racing), favori de la catégorie LMGTE Am avec son équipe, qui est rentré violemment dans le mur de pneus. Plus de peur que de mal pour Ried qui s’en sort indemne, au contraire de sa Porsche 911 RSR – 19, bien abîmée.

On range le drapeau rouge pour le vert, et quelques secondes plus tard, c’est au tour du Norvégien Edigio Perfetti (Team Project 1) de foncer dans le mur de pneus au même endroit que Christian Ried. Le drapeau rouge est à nouveau brandi. C’est la deuxième Porsche qui prend le mur aujourd’hui.

Les voitures de la nouvelle catégorie Hypercar et les LMP2 ont ensuite pris la piste pour se disputer la pole position. Kamui Kobayashi s’est montré le plus rapide (2:00.747) et partira en pole devant son coéquipier Kazuki Nakajima. Les deux Toyota GR010 Hybrid s’élanceront en première ligne ce samedi.

En LMP2, c'est le Portugais Filipe Albuquerque (Oreca-Gibson United Autosports) qui a été le plus rapide en 2:02.937 alors que Stoffel Vandoorne a réalisé le 6e temps en 2:03.516. Dixième temps pour l'équipe belge WRT avec le pilote français Charles Milesi.

Les Six Heures de Spa-Francorchamps auront lieu ce samedi en Belgique et seront à suivre en direct vidéo dès 13h15.