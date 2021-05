WEC : La Toyota n°8 remporte les Six Heures de Spa, Vandoorne 3e en LMP2

La Toyota n°8 remporte les Six Heures de Spa, Vandoorne 3e en LMP2 - 6H de Spa 2021 - 01/05/2021 La Toyota GR010 Hybrid n°8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley a remporté les 6 Heures de Spa, première manche de la 9e saison du championnat du Monde d'Endurance (WEC) samedi sur le circuit de Francorchamps. Ce trio a devancé l'Alpine ELF Matmut (GT) d'André Negrao, Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière et l'autre Toyota de Kamuyi Kobayashi, Mike Conway et Jose Maria Lopez.