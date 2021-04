WEC : La séance de qualification des Six Heures de Spa-Francorchamps en direct vidéo (LIVE 18h10)

La neuvième saison du Championnat du Monde d'Endurance, le WEC, débute ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ce vendredi, nous vous proposons de vivre en direct vidéo la première séance de qualification de la saison en direct dès 18h10 !

Entre 18h20 et 18h30, la piste sera réservée aux LMGTE Pro et aux LMGTE Am, dont les nombreuses Ferrari 488 GTE EVO, Porsche 911 RSR - 19, Aston Martin Vantage AMR et l'unique Chevrolet Corvette C8.R.

Entre 18h40 et 18h50, ce sont les voitures de la toute nouvelle catégorie Hypercar (les deux Toyota GR010 Hybrid et l'Alpine A480 - Gibson) et les LMP2 (dont l'Oreca 07 - Gibson de l'équipe belge WRT et celle de l'équipe Jota de Stoffel Vandoorne) qui entreront en scène pour se disputer la pole position...