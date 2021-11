La sixième et dernière épreuve de la saison du WEC, le Championnat du Monde d'Endurance, se déroule ce samedi à Bahreïn. Suivez l'intégralité de la course, dont le départ sera donné à 12H, en direct vidéo !

Le circuit de Sakhir a déjà accueilli une épreuve - les 6 Heures de Bahreïn - il y a une semaine, ce samedi, on ajoute deux heures de roulage dans l'obscurité et on obtient... les 8 Heures de Bahreïn.

►►► À lire aussi : Sébastien Ogier fera ses débuts en endurance avec Toyota en novembre

Plusieurs titres ne sont pas encore attribués. C'est le cas notamment en Hypercar, où l'équipage de la Toyota N.7 composé de Kamui Kobayashi, Mike Conway et José Maria Lopez, qui reste sur trois victoires consécutives, fait figure de grand favori dans sa "bagarre" avec la Toyota N.8.

En LMP2, l'équipe belge WRT (Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi), victorieuse au Mans, peut conquérir le titre dès sa première saison dans la discipline. Mais si la JOTA N.28 de Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist et Sean Gelael l'emporte à Bahreïn, c'est elle qui sera sacrée !

En LMGTE-Pro, la lutte est très intense entre la Ferrari 488 GTE Evo d'Alessandro Pier Guidi et James Calado et la Porsche 911 RSR-19 de Kevin Estre et Neel Jani. Un seul point sépare les deux équipages avant ces 8 Heures de Bahreïn.