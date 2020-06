Voici comment le sport auto virtuel a convaincu les sceptiques

Les constructeurs impliqués dans le championnat réel, Toyota, Aston Martin, Porsche, Corvette et Ferrari, ainsi que des équipes privées, ont décidé de participer à l'aventure. Soit cinquante voitures, trente prototypes et vingt GT. Et ce grâce à des pilotes se trouvant aux quatre coins du monde et par l'intermédiaire... d'une simple connexion à internet.

Image d'illustration - © Twitter - WEC

Le réalisme du jeu

Pour celles et ceux qui auraient pris la course en cours, il aura fallu y regarder à deux fois avant de se rendre compte qu'il s'agissait de voitures virtuelles et non de voitures réelles. Les modèles des voitures, les couleurs, les sonorités des moteurs, les détails du tracé reproduits scrupuleusement, les codes des sports automobiles, tout y était.

Le jeu permet, de plus, le passage du jour à la nuit, des variations météorologiques, des arrêts aux stands pour changer de pilote, de pneus, ravitailler ou encore réparer une voiture après un accident. Un exploit technologique remarqué et remarquable, qui aura permis aux pilotes de découvrir ou de redécouvrir le mythique et somptueux tracé dessiné dans la Sarthe.

Le spectacle en piste

Le spectacle était, comme par exemple lors du Grand Prix de Formule 1 virtuelle disputé au Brésil, au rendez-vous, salué en direct par des icones comme Jacky Ickx, Jackie Stewart ou notamment le Docteur Wolfgang Ullrich (ancien directeur d'Audi Sport), sincèrement impressionnés par les images qui défilaient sous leurs yeux.

Des dépassements, des rebondissements, les Hunaudières avalées à des vitesses folles, des favoris en difficulté, des voitures de sécurité, des bolides dans les bacs à sable, le phénomène de l'aspiration, là aussi les codes du sport automobile et d'une compétition étaient parfaitement respectés. Cette diffusion a aussi permis d'approcher de plus près la communication entre les pilotes et les ingénieurs ainsi que la concentration et l'adaptation des funambules du volant (sans les casques, on voit davantage les regards et les émotions avec les ingénieurs).

Certes il y a eu quelques bugs techniques (surtout au niveau des serveurs de l'organisation), certes les sonorités ne sont pas aussi agréables à l'oreille, certes on pourra toujours trouver des défauts. Les 24H du Mans virtuelles ne remplaceront pas le célèbre double-tour d'horloge, bien sûr, mais cette expérience a prouvé avec brio sa complémentarité avec l'épreuve réelle. Ca tombe bien, c'est exactement ce qu'on attendait d'elle.

La course était virtuelle, l'atmosphère des 24H était elle totalement présente.