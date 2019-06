Vandoorne après sa 3ème place au Mans: "Nous sommes très satisfaits, nous n'avons pas commis d'erreur"

Stoffel Vandoorne gardera un excellent souvenir de ses premières 24 Heures du Mans. Le Courtraisien est monté sur le podium du classement général au terme de la 87e édition qui s'est disputée samedi et dimanche. Au volant de BR1-AER, qu'il partageait avec les Russes avec les Russes Vitaly Petrov et Mikhail Aleshin, il a terminé troisième à 6 tours des deux Toyota TS050-Hybrid, intouchables. "Nous sommes très satisfaits", a confié l'ancien pilote de Formule 1 au micro d'Eurosport.

"Ce fut une longue course pour nous", a reconnu Vandoorne, 27 ans, qui n'avait jamais disputé les deux tours d'horloge sur le circuit de la Sarthe. "Nous avons livré une grosse bagarre avec les Rebellion (4e et 5e à 9 et 15 tours, ndlr). A la fin, on s'en sort le mieux. Nous n'avons pas commis d'erreur. Nous sommes très contents."