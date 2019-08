Une 4e édition de Kart 48... durant laquelle vous pouvez affronter des célébrités

Sur le coup de 16h45, une course d'endurance insolite, d'environ 1h40, se tiendra avec des équipes constituées de 5 personnes (une célébrité et quatre membres du public).

Afin de préparer au mieux les pilotes, un entrainement grandeur nature se tiendra le dimanche 18 août sur la piste RACB karting de Spa-Francorchamps. Venez défier vos amis et les célébrités présentes dans le cadre du plus beau circuit du monde ! Il est possible de rouler à partir de 9h00.

7 et 8 septembre : 24h karting de Spa-Francorchamps

Trois semaines plus tard, l'équipe Kart 48 sera prête pour participer, comme tous les ans depuis 2016, aux 24 heures karting sur la piste RACB de Spa-Francorchamps. Une course mythique et semi-professionnelle, diffusée en direct vidéo sur le site de l'organisateur One Day Karting.

Le team sera constitué de pilotes à mobilité réduite, de visages de la RTBF et de célébrités.