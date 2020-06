Un plateau trois étoiles pour les 24 Heures du Mans virtuelles (LIVE vidéo samedi 14h30)

Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso, Simon Pagenaud, Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello, Jenson Button, Lando Norris, Pierre Gasly, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne... La crème du sport automobile disputera les 24 Heures du Mans virtuelles ces samedi et dimanche, et ce sera à suivre en direct vidéo et en intégralité sur Auvio !

Traditionnellement programmée mi-juin mais reportée aux 19-20 septembre en raison de la pandémie de coronavirus, la classique mancelle a misé sur l'eSport, comme les autres sports mécaniques, pour se maintenir à ses dates d'origine.

Et la plupart des championnats étant encore à l'arrêt, le monument de la course automobile s'offre un plateau dont il ne peut que rêver en temps normal avec, aux côtés des grands noms de l'endurance, actuels et anciens pilotes de F1, d'IndyCar ou encore de Formule E.

Cinquante voitures, trente prototypes et vingt GT, prendront le départ sur le jeu de simulation de course automobile rFactor 2 ce samedi à 15H, pour franchir la ligne d'arrivée virtuelle 24 heures plus tard.

"Ce sera une vraie course, la plus fidèle possible à l'esprit de l'endurance, avec la dramaturgie des 24 Heures", promet Gérard Neveu, le patron du Championnat du monde WEC, dont l'épreuve est l'apogée.

Le jeu permet en effet le passage du jour à la nuit, des variations météorologiques, des arrêts aux stands pour changer de pilote, de pneus, ravitailler ou encore réparer une voiture après un accident.

Se relayeront depuis chez eux des équipages composés de pilotes professionnels et de spécialistes des courses eSport (ou "sim racers").

A noter notamment en LMP, la catégorie reine, l'association des adversaires en F1 Verstappen et Norris, tous deux habitués des courses virtuelles, des vétérans Barrichello et Alonso, vainqueur au Mans en 2018 et 2019, ou encore des Français Gasly et Vergne, double champion de Formule E.

Un peu plus loin sur la grille, en GTE, on retrouvera Charles Leclerc représentant Ferrari aux côtés d'un autre pilote de F1, Antonio Giovinazzi.

Les constructeurs impliqués dans le championnat réel, Toyota, Aston Martin, Porsche, Corvette et donc Ferrari, seront au départ, ainsi que des équipes privées.