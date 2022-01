"The Winners Take It All" : Revivez en vidéo l'incroyable saison de l'équipe belge WRT

L'équipe belge WRT a vécu une année incroyable avec notamment, pour sa première saison en WEC, le Championnat du Monde d'Endurance, le titre et la victoire aux 24 Heures du Mans en LMP2.

Ses pilotes Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde et Charles Weerts sont eux passés à deux doigts de remporter les 24 Heures de Spa avec l'Audi R8 LMS GT3 #32 après s'être élancés depuis la 54ème place sur la grille de départ.

Dans ce film réalisé par B-Side Productions, nous vous proposons de revivre, pendant plus d'une heure, quelques-uns des moments forts de l'équipe hennuyère en 2021 et de se projeter, déjà, vers 2022 avec l'arrivée possible de la légende de la moto Valentino Rossi au volant de l'un des bolides belges...