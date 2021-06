Test Days des 24 Heures de Spa : La toute nouvelle BMW M4 GT3 en démonstration

Les Test Days des 24 Heures de Spa-Francorchamps (dont la dénomination officielle est désormais TotalEnergies 24 Hours of Spa), organisés ces 22 et 23 juin, ont permis à une soixantaine d'équipages d'accumuler expérience et kilomètres à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de l'une des courses d'endurance les plus prestigieuses et disputées de la planète (31 juillet-1er août).

Les deux derniers vainqueurs belges de l'épreuve, Laurens Vanthoor (2014, 2020) et Maxime Martin (2020), adversaires depuis des années, seront pour la toute première fois coéquipiers et se relaieront au volant de la Porsche 911 GT3-R #47 de l'équipe KCMG en compagnie du Britannique Nick Tandy, lui aussi vainqueur en 2020.

Ce mercredi, c'est la flambant neuve BMW M4 GT3 qui a réalisé le meilleur temps de ces deux jours de tests en 2:17.968. Il faut toutefois relativiser cette performance car le bolide bavarois, qui n'est pas là pour préparer les 24 Heures de Spa mais plutôt la saison 2022, était équipé de pneus de développement et est toujours en attente d'homologation. Cela a permis aux pilotes officiels BMW Augusto Farfus, Nick Yelloly et Marco Wittmann de mettre la gomme...

Le "véritable" meilleur temps de ces deux jours d'essais revient dès lors à l'ancien pilote de Formule 1 allemand Timo Glock (BMW M6 GT3 #35 Walkenhorst Motorsport) en 2:18.621.

Dans des conditions climatiques assez douces (une quinzaine de degrés dans l'air), mais sèches, les écarts ont, comme souvent, été minimes, puisque plus de trente voitures ont tourné moins d'une seconde plus lentement que Timo Glock.

Il ne faut toutefois pas trop tenir compte des chronos des uns et des autres, de nombreux pilotes ayant allègrement dépassé les limites de la piste. Seule certitude : il y aura à nouveau une bagarre entre de nombreuses marques au départ (Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Porsche...) le 31 juillet et le 1er août.

Lors de la première des deux journées d'essais, mardi, la pluie était de la partie. Et c'est la Porsche 911 GT3-R #18 de l'équipe KCMG qui avait réalisé le meilleur temps en 2:22.155, grâce à la performance de l'Italien Edoardo Liberati.