Suspense total pour les 24h karting de Francorchamps, Kart48 fidèle au rendez-vous

Pour leur septième édition sous la houlette de One Day Karting, les 24 Heures Karting de Francorchamps vont s’offrir un décor remodelé. Les nouvelles installations du Karting Francorchamps, inaugurées en juin dernier, permettront en effet aux participants de bénéficier d’un confort accru. Et ces participants seront plus nombreux que jamais les 7 et 8 septembre prochains ! Une fois encore, l’épreuve phare du karting dit de "compétition-loisir" en Belgique a fait le plein avec pas moins de 64 équipages engagés. Sachant que 62 karts avaient effectivement pris le départ en 2018, on se dirige donc vers un nouveau record !

Si le décor aura un peu évolué, la recette ne change pas. Au cœur du plus beau circuit du monde, les 24 Heures de Spa en version Karting continuent de séduire aussi bien les spécialistes du genre que les purs amateurs vivant un rêve en disputant "leur" double tour d’horloge. Le circuit de 1092 mètres, rapide et technique, garantit de magnifiques luttes et un maximum de plaisir. Quant à l’organisation, elle poursuit sans cesse sa remise en question après six premières éditions qui sont allées crescendo.

"Année après année, on cherche toujours à s’améliorer et on espère que 2019 sera encore une évolution", confirme Patrick Van Billoen, le patron de One Day Karting. "Parmi les nouveautés, nous avons revu le système des changements de kart qui permettent d’équilibrer au maximum les chances de chacun, notamment avec des durées variables pour les relais. Nous ferons aussi un nouveau tirage au sort entre les essais et la course. Nous avons, par ailleurs, renforcé l’aspect sportif avec plus de juges de faits pour surveiller le comportement des pilotes en piste. Bref, tout est au rendez-vous pour que cette édition 2019 soit un succès ! "

Kart48 remet le couvert

Pour la première fois depuis 2013, c’est à 15h que sera donné le départ de la course. Auparavant, une heure d’essais libres et des essais qualificatifs en trois temps détermineront la grille de départ. Sans oublier, à 11h, la pré-sélection du Volant 2020 de l’écurie Icepol. Quatre jeunes (dont une fille) s’affronteront pour faire partie des finalistes d’un concours qui verra son vainqueur faire ses débuts dans les compétitions de karting 2 temps l’an prochain.

L’opération Kart48 de la RTBF, qui permet de récolter des fonds pour Cap48, animera une fois encore le double tour d’horloge ardennais. Déjà présentes lors de la journée d’entrainement public du dimanche 18 août, de nombreuses personnalités seront au départ en compagnie de personnes moins valides. On retrouvera ainsi derrière le volant Jean-Louis Lahaye, Olivier Gaspard ou encore Raphael Scaini, mais aussi le comédien Charlie Dupont. Tous ces "amateurs" du volant seront épaulés par une belle brochette de pilotes bien plus expérimentés comme Fred Caprasse, Lyssia Baudet, Denis Dupont ou le pilote du Championnat du Monde de Rallycross Guillaume De Ridder. Vous pouvez d’ailleurs parrainer tous ces participants sur agir.cap48.be

Enfin, notez que l'entrée aux 24 Heures Karting de Francorchamps sera tout à fait gratuite !