Suivez les 6h de Spa-Francorchamps (LIVE vidéo à 19h15)

Fernando Alonso, engagé avec McLaren-Renault en Formule 1, ambitionne de retrouver l'avant-scène via le Championnat du monde d'endurance (WEC) et a droit à un premier essai ce week-end lors des Six Heures de Spa-Francorchamps.

Avant de tenter de remporter les 24 heures du Mans en juin, le double champion du monde de F1 (2005, 2006) sera l'attraction du toboggan des Ardennes. Un premier rendez-vous d'une "super saison" 2018-2019 au calendrier remanié (avec huit manches au programme entre mai 2018 et juin 2019, dont deux éditions de la classique mancelle), qu'il ambitionne de dominer à bord de sa Toyota TS050 Hybride.

Pour le "Taureau des Asturies", l'opportunité est à ne pas manquer : après les retraits successifs d'Audi fin 2016 et de Porsche fin 2017, c'est la voie royale qui s'ouvre à Toyota, unique constructeur engagé cette saison dans la catégorie reine, le LMP1. Pour le WEC, en perte de vitesse suite à ces défections, l'arrivée de l'Espagnol est aussi une aubaine sur laquelle il faudra capitaliser.

Suivez les 6h de Spa en direct vidéo durant trois périodes : 13h20-14h30, 15h30-16h20 et 19h15-19h45.