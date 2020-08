Spectacle garanti aux 24h karting de Francorchamps, Kart 48 présent pour la 5e fois

Depuis leur relance en 2013, les 24 Heures Karting de Francorchamps sont redevenues LE rendez-vous incontournable du karting de "compétition-loisir". Les 5 et 6 septembre prochains, ce sont de nouveau plus de 300 pilotes – répartis dans une soixantaine de karts – qui sont attendus pour un double tour d’horloge qui aura plus que jamais une saveur particulière, dans le respect des normes sanitaires.

En choisissant fin 2019 la date des 5 et 6 septembre pour la cuvée 2020 des 24 Heures Karting de Francorchamps, Patrick Van Billoen n’aurait jamais pu imaginer le scénario qui se profile à l’horizon. Une semaine après un Grand Prix de Belgique de Formule 1 organisé à huis-clos, la grande classique du karting de compétition-loisir sera la première épreuve de 24 heures à se tenir en Belgique cette année !

"Les événements de masse étant interdits jusqu’à fin août, nous devrions en effet être le premier événement public sur le Circuit de Spa-Francorchamps", remarque, un brin amusé, le patron de One Day Karting. "Nous sommes évidemment très heureux d’avoir pu conserver notre date initiale et nous croisons les doigts pour que la situation soit bel et bien stabilisée le premier week-end de septembre. De notre côté, nous sommes prêts à adapter notre organisation pour garantir la sécurité de tous."

Pour la cinquième année consécutive, le team Kart 48 roulera en faveur de Cap 48, l'opération de solidarité de la RTBF envers les personnes handicapées. L'équipage mixte, constitué de pilotes à mobilité réduite et de valides, tentera de récolter 7500 euros durant son week-end.

Le départ de cette édition 2020 des 24 Heures Karting de Francorchamps sera donné le samedi 5 septembre à 15 heures pour un double tour d’horloge plus que jamais placé sous le signe du plaisir, du fair-play et de la convivialité.