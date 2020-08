Six Heures de Spa-Francorchamps : Le WEC est de retour (LIVE vidéo intégral 13h10)

Après près de six mois d'absence en raison de la pandémie de Covid-19, le WEC, le Championnat du Monde d'Endurance, est de retour ce week-end avec, au programme, les Six Heures de Spa-Francorchamps. Suivez l'épreuve, qui se déroulera à huis clos, en direct vidéo intégral dès 13h10 ce samedi !

Au total, ce sont 29 voitures et 81 pilotes qui viseront la victoire dans l'une des quatre catégories en action : le LMP1, le LMP2, le LMGTE Pro et le LMGTE Am.

Un an après les grands débuts de Stoffel Vandoorne en endurance (l'équipe avec laquelle il était aligné, SMP Racing, n'est plus de la partie), Maxime Martin sera le seul Belge au départ.

Le pilote officiel Aston Martin tentera de faire aussi bien qu'en 2019, lorsqu'il avait réussi à braver les éléments pour aller décrocher sa première victoire en LMGTE Pro. Très à l'aise lors de la séance de qualification, Maxime Martin s'élancera depuis la pole position en GT.

Du côté du LMP1, les deux Toyota TS050 N.7 et N.8 devront batailler ferme pour conserver l'avantage sur la Rebellion N.1, qui a remporté deux des cinq épreuves disputées cette saison et qui a signé vendredi, sans surprise, sa quatrième pole position consécutive. La bagarre pour la victoire, et pour le titre, s'annonce indécise entre ces trois équipages...

Après ces Six Heures de Spa-Francorchamps, tout ce petit monde se donnera rendez-vous en France d'ici un mois pour les mythiques 24 Heures du Mans, qui se dérouleront, elles aussi, à huis clos.